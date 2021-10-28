金門旅台鄉親李能緣今天再捐贈金門醫院3項醫療儀器，充實護理科、泌尿外科及心臟血管外科設備，侯重光院長代表接受，感謝她用愛心守護故鄉，讓鄉親獲得更好的健康照顧。

這也是老家在古寧頭，曾在台北榮總擔任護士的旅台鄉親李能緣，繼2016年捐贈金門大學新台幣200萬元、2018年3月、12月捐贈金門醫院新生兒輸送型保溫箱、新生兒處理台與嬰兒保溫箱等設備給金門醫院，以及2020年捐贈16支額溫槍給金大後，再度慷慨送愛到金門故鄉，現場洋溢感人氣氛。

在古寧頭南山出生長大的李能緣（中）用愛心守護金門故鄉。（金門醫院提供）

李能緣女士的老家在古寧頭南山，因家園毀於「823」炮火，舉家寄居上後垵舅舅家，幼時家庭貧苦，幸得國內外許多貴人的幫助，得以完成台南護校學業，並分發榮總服務，直到1996年才退休。

15歲就因戰火離開家鄉的李能緣，在事業有成後，發願要投入社會公益，她在金門大學設立「李能緣女士清寒獎學金」，每年獎勵4名清寒學生各5萬元，讓他們可以安心就學；另也針對參加海外交換生計畫的清寒學生，提供4個名額各5萬元獎學金，減輕他們在海外學習期間的生活負擔。

金門醫院表示，她除長期捐贈先進儀器設備給台北榮總外，更關懷家鄉的醫療設備需要，已連續3年捐出新生兒及骨科照護醫療設備，今天再次捐贈靜脈定位儀、軟式膀胱鏡組及手術用器械各1組，有助於提升該院的醫療照護品質。

李能緣曾在1次捐贈儀式中，回憶一段60多年前的往事，談到自己的雙胞胎姊姊，因當時金門醫療資源匱乏，加上家境清寒，而離開人世，未能與她一起成長，言語中有著許多的遺憾。

她說：「我的前30年是為生活打拚，後30年是為工作奮鬥，未來的30年則要大力參與公益。」讓鄉親聽了好感動。