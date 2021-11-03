民進黨中央黨部3日下午在中執會通過徵召前立委林靜儀，出馬台中市立委第2選區補選，民進黨台中市黨部主委李天生表示，6日第1場大型造勢活動，由大里出發，熱度一直持續到明年1月9日投票，以罷免和反罷免票數55波找出贏的策略，蔡總統、副總統賴清德來助選，如能拉回5萬多張票源，民進黨立委補選就贏了。

「拚拚拚！衝衝衝！」李天生表示，林靜儀年輕形象好，全黨會努力到基層拉票接地氣，以基進黨陳柏惟在反罷免時拿到7萬多票，和他當選立委時獲11萬2000多票，流失的4萬多票，是目前重新找回的當務之急。

李天生說，陳柏惟是基進黨，當時蔡總統沒來站台，現在林靜儀是民進黨徵召人選，蔡主席親自來輔選時，預期可以拉回2、3萬票，加上副總統賴清德也來輔選，可以拉到1、2萬票，共計5、6萬票，就能贏回當初陳柏惟在第2選區獲得的選票。

「林靜儀第1場輔選造勢大會，訂在大里，11月6日第1場，是林靜儀的起手式」，李天生強調，當天行政院長蘇貞昌來台中宣講公投4案，也為林靜儀站台力挺，場面盛大聚集超人氣。

最近將展開數百場座談會，與民眾站一起熱度一直持續到明年1月9日投票日，不只第2選區6席議員，全部民進黨的成員都會投入輔選。

民進黨人選出爐，國民黨部台中市主委林敏霖表示，國民黨目前照既定計畫持續徵求最佳人選，預計會在11月15日公布名單。

林敏霖說，對於民進黨徵召林靜儀尊重民進黨提名，不便評論其他陣營人選，國民黨並不會受影響，目前還在徵求最好的人選，如能提早公布就會提早公布。