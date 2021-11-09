林靜儀曾批北市不疫調 柯文哲反酸「對醫學不了解」不這樣講領不到通告費

基進黨立委陳柏惟遭罷免，民進黨上周徵召前立委林靜儀台中市第2選區補選，但其多次砲轟北市不做疫調，害慘全台灣，台北市長柯文哲9日批評，顯示林對醫學瞭解不夠，除非故意講謊話，但他也了解，上Call in節目不這樣講會領不到通告費。

柯文哲今赴北市議會進行市政總質詢，國民黨議員王欣儀詢問民眾黨是否派人參與補選，柯回應，這無關市政，但已要求市黨部自行處理，無須每件事都問他，有結果再告知即可，畢竟民眾黨和民進黨不同，不是主席徵召制，他還是主張地方分權，也說人選目前還在討論階段。

王欣儀追問，蔡英文總統曾盛讚林靜儀是最強候選人，但其爭議言論不少，還被爆出是請假冠軍，更被封為女版陳柏惟，疫情間還批評北市府不做疫調，害慘全台灣，砲轟柯文哲若非無能就是邪惡，她想詢問同為醫生出身、斜槓政壇的柯文哲怎麼看？

柯文哲回應，林靜儀對北市疫調的質疑，顯示林對醫學瞭解不夠，除非故意講謊話，畢竟林要上Call in節目，不這樣講也領不到通告費，當名嘴就是這樣，至於她是否為合適的參選人，柯則說自己沒有意見，交由選民決定即可。

王欣儀又說，昨天林靜儀競選總部主委、前交通部長林佳龍指出，顏寬恒若投入補選就是輸不起，反而被網友酸說「是在酸高雄市長陳其邁嗎？」柯表示，這點他同意，但這就當作政治口水戰，剩下就交由選民來決定。