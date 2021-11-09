圖為2019年立委選舉，台中市第二選區國民黨候選人顏寬恒（右）與朱立倫合唱歌曲《堅持》。(資料照／林欣儀攝)

圖為台中市長盧秀燕與國民黨前立委顏寬恒，4日上午在龍泉里活動中心開工典禮短暫合體。（黃國峰攝）

台中市長盧秀燕（左）今晚將與國民黨主席朱立倫到顏寬恒沙鹿服務處，陪同顏寬恒宣布參加立委補選。（資料照／盧金足攝）

台中市長盧秀燕（右）與前國民黨主席江啟臣，將以行動力挺顏寬恒參加中二選立委補選。（資料照／盧金足攝）

台中市第二選區立委補選，國民黨人選遲遲未定，基層等得焦慮。傳國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕今（9）日晚間7時，將到顏寬恒沙鹿服務處，陪同顏寬恒宣布參加第二選區立委補選。

民進黨3日中執會通過徵召前立委林靜儀出戰，國民黨人選懸而未決。而連日來綠營一直攻擊顏家，原訂17日國民黨中常會才要發布徵召的行動可能也因此提早。

藍營從朱立倫、盧秀燕、江啟臣到藍營議員，都為顏寬恒壯聲勢，展現大團結氣勢。朱立倫強調，第二選區的立委參選人一定要接地氣，服務鄉親，不能空降，今晚除拜訪副議長顏莉敏外，重頭戲是與顏寛恒會面，盧秀燕也受邀出席。

傳出朱、盧兩人將陪同顏寬恒宣布參選，以行動相挺。盧秀燕在罷免陳柏惟時保持行政中立，並未表態，但這一次顏寛恒力拚補選，國民黨總動員也是為明年底市長和市議員選舉的前哨戰。

顏寬恒在陳柏惟罷免案後，對外詢問一律低調應對，只有在日前沙鹿的一場公園活動與盧秀燕合體。

由於參選時間佈局短暫，顏寛恒深耕地方多年，朱立倫、盧秀燕出馬相挺，顏寬恒對決林靜儀，也將成為朱立倫和蔡英文總統的「英倫大戰」。