南投縣名間鄉善覺禪寺樂善好施、熱心公益，先前彰化喬友大火災難，住持釋哲慧法師有感於消防人員救災辛勞，因此透過縣議員蕭淑芬牽線，捐贈20台電動圓盤切割器，價值超過60萬台幣，2日由副縣長洪榮章代表受贈，洪榮章表示，感謝釋哲慧法師發揮菩薩精神，捐助救災器材，成為消防人員最強的後盾。

20台的新型電動圓盤切割器一致排開，包括砂輪片與鑽石切片2種，未來將投入員林、大村、員林西區、社頭、永靖、二水等18個外勤專責分隊使用。（吳建輝攝）

20台的新型電動圓盤切割器一致排開，包括砂輪片與鑽石切片2種，未來將投入員林、大村、員林西區、社頭、永靖、二水等18個外勤專責分隊使用，代表捐贈的陳玥云女士表示，希望這批新型的切割器，能夠強化一線消防人員的災害搶救能力。

南投縣名間鄉善覺禪寺樂善好施、熱心公益，先前彰化喬友大火災難，住持釋哲慧法師有感於消防人員救災辛勞，因此透過縣議員蕭淑芬牽線，捐贈20台電動圓盤切割器，價值超過60萬台幣。（吳建輝攝）

洪榮章表示，要感謝釋哲慧法師，發揮菩薩慈悲救世，縣府每年編列相關經費預算，但是仍不足設備的更新與需求，要感謝各界善心人士，捐助各式消防設備，這次善覺禪寺所捐贈的電動圓盤切割器，能成為一線消防人員最大的助力。

洪榮章也說，感謝社會各界善心人士不斷捐贈各式消防器具，其中最大宗的無非是救護車輛，但事實上消防設備不足的還有很多，也呼籲若有想要捐獻愛心的企業、民眾，可以先到消防局洽詢，捐贈給一線消防人員真正需要的設備。

消防局表示，圓盤切割器多數用於建築物發生火災時，強制進入內部信行人命救援時使用，傳統切割器為手拉引擎，動輒十公斤起跳，新型電動的重量僅有6公斤左右，體積也僅有約傳統的一半，大大增加消防人員出入火場的便利性，且不產生油器、維護檢查容易，無非是絕佳的救援工具。