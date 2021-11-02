台中防疫旅館竄火警 3消防分隊急出動灌救 17:482021/11/02 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市北屯區一處防疫旅館2日下午4時許發生火警，消防緊急前往救援。（翻攝臉書臺中市政府消防局-中山分隊） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市北屯區一處防疫旅館2日下午4時24分發生火警，台中市消防局獲報後立即派遣中山分隊、東山分隊以及頭家厝分隊，據了解，起火不到20分鐘即由旅館方撲滅，並無人員傷亡，初判起火原因為電線走火，詳細仍需進一步調查。 男跑趴販毒遭警追捕「你丟我撿」 沿路狂灑916包毒咖啡包 火災意外頻傳還收賄 前消防小隊長安檢放水要關6年10月 #台中 #防疫旅館 #北屯區 #火災 #東山路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第2梯次全國技術士技能檢定學科測試 7日登場 15:122021/11/02 財經 防疫放寬 東南亞製造業回神 04:102021/11/02 全球財經 嘉義市2021光織影舞開展 夢幻花牆引來打卡潮 14:412021/11/02 生活 上曜建設湖映白 未公開先轟動 04:102021/11/02 產業特刊 4成半港人不滿港府與陸防疫通關進度 逾3成人拒用「過關碼」 14:162021/11/02 兩岸 李貴敏轟民進黨 反公投只剩恐嚇牌 04:102021/11/02 焦點要聞 直轄市僅雙北設都更處 營建署：台中與台南也會設 16:032021/11/02 政治 台中會展中心巨無霸魔毯屋頂 吸睛 04:102021/11/02 地方新聞 韓國恢復日常措施 泰國重啟觀光 04:102021/11/02 話題觀察 北京累計35例本土病例 防疫措施再升級 15:572021/11/02 兩岸 農產加值 興大攜手農改場設打樣聯盟 04:102021/11/02 地方新聞 社會熱門新聞 王金平座車遭逼車隨扈下車亮槍？保六總隊：「車內持槍警戒」 - 社會 影片曝光 賓士逼車遭亮槍 王金平駕駛：「他要堵我們的車」 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 疑私刑片曝光！高雄刺青師控保母虐嬰 4男登門甩巴掌 - 社會 男開車尾隨逼黑頭車遭亮槍 警圍捕竟是「王金平座車」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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