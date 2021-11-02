台中市北屯區一處防疫旅館2日下午4時24分發生火警，台中市消防局獲報後立即派遣中山分隊、東山分隊以及頭家厝分隊，據了解，起火不到20分鐘即由旅館方撲滅，並無人員傷亡，初判起火原因為電線走火，詳細仍需進一步調查。

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