桃園市平鎮區復旦消防隊8日晚間在轄內通營帝國大樓進行夜間搶救演練。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區復旦消防隊8日晚間在轄內通營帝國大樓進行夜間搶救演練。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區復旦消防隊8日晚間在轄內通營帝國大樓進行夜間搶救演練，根據近幾年消防署統計，火警成災時段多為夜間，為求貼近實際救災情境，遂將演練舉辦於晚上，期能強化消防人員火場搶救效能及救災緊急應變措施。

平鎮區通營帝國大樓屬高層複合式建築物，大樓內設有商場、旅店、辦公室、宗教集會場所等用途，本次除了針對消防人員於複合式建物發生火災搶救演練外，亦對民眾進行疏散演練及避難觀念宣導。

這次演練共出動15輛消防救災車輛，動員約60位警義消人員，並協調平鎮分局派員至現場配合交管，使演習活動順利進行。現場由第四大隊大隊長郭百倫擔任現場指揮官，進行救災戰術指揮及現場人員車輛調配，由於夜間救災視野不佳，且民眾多處於睡眠當中，人員搜救上困難度提升，實屬考驗消防員的經驗判斷與戰技能力。

第四大隊大隊長郭百倫表示，為維護平鎮區居民生命、財產安全，本次演練特別舉辦於夜間，盼能更貼近實際救災之情況，我們除了持續精進消防同仁災害現場搶救及應變能力，以保障居民及消防同仁自身安全外，更呼籲市民能有「小火快跑，濃煙關門」等正確的防火避難知識，並自主安裝住警器，才是最好的安全自保之道。