大陸極目新聞用戶端13日消息，安徽蒙城縣12日上午發生一起消防員為救輕生女子雙雙墜樓憾事。當地警方通報，12日晚，跳樓女子經搶救無效死亡，全力搶救消防隊員，迄13日上午，媒體從蒙城縣第一人民醫院得知，救人的消防員已於昨晚不治殉職，蒙城縣消防救援大隊則未公布犧牲消防員身分。

11月12日，一段「安徽蒙城縣一消防員為救輕生女子與其一同墜樓」的視訊刷屏網路，視訊中，一名女子在樓頂突然奔跑準備跳樓，一名消防員趕忙上前抓住她腿部位置，但二人均不幸墜樓。

極目新聞報導，現場目擊者指出，救人的消防員20多歲，從樓頂墜落時面部著地，傷勢很重。

12日晚8時58分，安徽省亳州市蒙城縣公安局官方微博發布通報稱：11月12日上午10時12分，群眾報警稱蒙城縣商貿城樓頂有一女子欲跳樓。警方獲報後，公安機關立即組織相關部門前往現場救援處置。該女子情緒較為激動，對消防隊員、民警的勸說不予回應。後該女子突然跳樓，一名消防隊員上前施救過程中與其一同墜樓。該跳樓女子經搶救無效死亡，受傷的消防隊員全力搶救。相關情況，有關部門正在進一步調查處置。對此，不少網友為消防員的生命安危揪心，還有網友畫出一幅消防員的畫，為他祈福。

13日上午，事發商貿城附近目擊者表示，輕生女子年紀在50歲左右，她在12日早上七八點鐘就上了樓頂，在上面待了幾個小時，但因為樓頂有不少工人在幹活，大家都沒意識到這名女子有輕生念頭，還以為她只是幹活的工人，「消防和警方接到報警後第一時間就趕到了現場，與該名女子在樓頂僵持了個把小時，在此過程中這名女子全程都沒有回話。」

極目新聞報導，目擊者說，救援現場鋪了安全氣墊，消防員身上也繫了安全繩，但因為那名女子不停地在樓頂跑動，安全氣墊來不及鋪到位，不知道她要在哪個位置跳下來。「救人的消防員年紀20多歲，從樓頂墜落時面部著地，傷勢很重。」

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