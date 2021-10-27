軍公教明年調薪方案，軍公教待遇審議委員會傳出已經召開，會中決定兩個不同比例調薪方案，送行政院核定。據悉，調薪幅度方案超過3％，接近4％，行政院長蘇貞昌擬於明天於行政院會中拍板，可望成為近25年來軍公教調薪幅度最高的一次。

軍公教薪資已經3年未調整，行政院人事行政總處8月中旬召開薪資委員會，以疫情、舉債為由，決議明年不調薪，引發軍公教族群不滿。不過，明年基本工資已確定要調漲，行政院日前鬆口，軍公教將會比照勞工基本工資朝調漲方向研議。

行政院日前表示，軍公教將會比照勞工基本工資朝調漲方向研議。據悉，明年軍公教薪資，確定會調整，預估調幅可望超過3％，有望接近4％，成為軍公教近25年來，調薪幅度最高的一次。

根據人事行政總處資料，軍公教自1996年加薪5％後，後續調薪為3％，最近一次調薪為2018年，當時調薪幅度即為3％。

行政院官員表示，此次調薪基於考量軍公教在防疫、振興、紓困時期的辛勞，加上經濟成長率創11年來新高且稅收穩定，因此明年度的軍公教調薪可望逾3％，有望接近4％。