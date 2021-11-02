今年台灣經濟表現亮眼出口不斷創新高，行政院日前拍板2022年度調升軍公教待遇，產業紛紛響應支持。

機械產業是台灣第三個兆元產業，也是台灣重要經濟支柱之一，因此也起來響應政府調薪政策。

機械公會理事長魏燦文表示企業要長久經營，必須養成優秀、具有國際競爭力的人才，而留住人才的關鍵之一當然在薪資，強調薪資是台灣企業經營上可強化的致勝關鍵。

此次政府以台灣經濟表現亮眼進而調升軍公教人員薪資，無非也是在肯定軍公教人員在這兩年疫情中堅守崗位、為台灣人民的付出與整體經濟的貢獻。

魏燦文表示，今年前9月機械業銷售額增加近30％，若外銷以新台幣計價的話預估可成長21％以上。雖然今年業績成長亮眼，但因匯率及原物料之波動已造成企業獲利降低，然而機械業者本著照顧員工的心理，包括工具機、橡塑膠機等業者已紛紛決定調薪。

以鳯記公司為例，已率先調漲8％，除感謝員工與公司共同渡過疫情難關外，接下來也將繼續共同挑戰疫情後的新契機。

魏燦文進一步表示，企業的長久經營之道，最終還是要建立在企業盈收與員工分享的健全調薪制度上，倘若企業年年能依企業盈餘與員工共享的話，當企業在面對外在環境變化，在經營上面臨問題與挑戰時，員工也必能共體時艱予以理解，如此公司所承受的經營壓力相對可緩解，畢竟企業的社會責任最終還是要以提供員工穩定的工作機會為主。

此次政府調漲軍公教人員薪資之舉時，機械業也能以留住優秀人才為重點，重新審視公司薪資制度是否有與時俱進，配合現今環境進行優化，進而提升企業的體質與國際競爭力。