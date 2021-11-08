台中市公立幼兒園廚工人員薪資待遇竟比鄰近南投還低！市議員陳文政、張耀中等8日質詢說，公立幼兒園專任廚工領有丙級證照薪資卻比照勞動基準法最低工資發給，甚至比南投縣還差造成流動率超過15％。教育局表示，未來將針對幼兒園廚工進用法源、工作繁重程度等，審慎評估進用廚工薪資結構及晉薪制度。

市議員陳文政、張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人質詢說，公幼廚工現有249位要擁有丙級中餐技術士資格，才能參加考試獲得任用，現行工作內容是烹飪午餐和二次點心，還要打掃公共區域及協助校園整理，一個人做二份工作，只領基本薪資，這樣給孩子吃的東西烹飪質量會好嗎？

張耀中指出，2019年起台北市廚工起薪為2萬8930元，每年還可逐步調升，鄰近南投縣110學年度宣布調高校園廚工薪資為3萬元調幅25％，市長盧秀燕組7縣市「中台灣區域治理聯盟」，台中身為其中唯一直轄市，資源相對充沛，公幼廚工待遇不如南投，實在有很大的檢討空間。

張玉嬿建議，明年基本工資已預告調整，加上軍公教也預告調薪4％，市府教育局不能用基本工資調幅當擋箭牌，如還是用齊頭式方式思考，除廚工留不住人，頻繁換人結果會讓公幼的供食烹飪品質不穩。

教育局表示，台中市公立幼兒園廚工是依據《公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法》進用；中市現階段公幼專任廚工薪資比照市府一般事務性工作者，即行政助理月薪2萬4000元核給，經查其他5都台中公幼專任廚工薪資結構與台南市、高雄市相同。

教育局強調，因公幼與非營利幼兒園廚工進用法源不同，依教育部公布修正《非營利幼兒園實施辦法》規定，廚工具丙級證照者以3萬至3萬1000元起薪，分10級可敘薪，最高薪資3萬8000餘元。若無證照者，其薪資自行議定不得逾具有丙級證照廚工人員的支給基準，並不得低於勞動基準法規定的基本工資。