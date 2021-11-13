中國國家發改委發布，本月10日下午召開了「虛擬貨幣『挖礦』治理」會議，要求各省區市要堅決貫徹落實好虛擬貨幣「挖礦」整治，嚴查嚴處涉及「挖礦」活動的國有單位。

國家發改委在會議強調，各省區市要堅決貫徹落實好虛擬貨幣「挖礦」整治工作的有關部署，確實負起屬地責任，建制度、抓監測，對區域內虛擬貨幣「挖礦」活動進行清理整治，嚴查嚴處國有單位機房涉及的「挖礦」活動。

為推進節能減排，如期實現碳達峰、碳中和，國家發改委等部門9月下旬也曾發布關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知，不允許虛擬貨幣「挖礦」計畫以任何名義參與電力市場，已進入電力市場的虛擬貨幣「挖礦」計畫需限期退出。嚴肅查處整治各地違規虛擬貨幣「挖礦」活動。

「挖礦」是極度耗電的行為，英國劍橋大學今年的比特幣消耗指數研究顯示，支持比特幣運作的機器一年所需的電量，超過荷蘭全國1700萬人的用電量。根據劍橋大學替代金融研究中心（CCAF）的數據，全球約有70％比特幣在中國進行，電力消耗可想而知。中國今年擴大整頓比特幣挖礦行動，內蒙古、青海、四川等地先礦場先後遭到整頓。