媒體盛傳我海軍陸戰隊「陸吼」專案派遣排級單位赴關島協訓，但是關島總督羅里昂．格雷羅（Lou Leon Guerrero）透過當地媒體否認此事，媒體甚至以「假新聞」形容此一誤傳的消息。

台陸戰隊派遣排級單位赴關島協訓，因台美國防部均未否認，消息被多家英文媒體引用，但是數日後關島官方正式予以否認。當地《關島郵報》(The Guam Daily Post)引述總督格雷羅的話稱，關島駐地美軍官員已否認此事，相關報導是一則刻意製造的「假新聞」（fake news）。

國際媒體成傳台灣海軍陸戰隊在關島訓練，美國防部一直保持沉默，但關島總督獲美國防部官員告知此為「假新聞」。（圖／推特@PostGuam）

報導說，國際媒體刊載有關台灣海軍陸戰隊在關島訓練的消息，美國防部一直保持沉默，但關島總督獲美國防部官員告知此為「假新聞」。

報導還表示，本月稍早《新聞周刊》和《南華早報》刊出消息後，台灣國防部長邱國正似乎有意要證實媒體傳聞，指稱有約40名台灣海軍陸戰隊成員在關島。而且五角大廈接受《新聞周刊》詢問時未否認這些報導。

報導指稱，美國駐夏威夷印太司令部尚未回應《關島郵報》置評的請求，印太司令部公共事務辦公室則稱不對這些報導發表評論。

格雷羅對《關島郵報》說，她與美國防部官員的談話中確認，關島目前沒有看到任何有關台灣演習的活動在這裡發生。