109學年度全國中等學校跆拳道錦標賽13日進入最後一天賽程，結合精、氣、神的品勢項目也陸續登場，北科附工派出多名選手及組別參賽，分別獲得個人高中組女子黑帶冠軍、團體三人高中女子黑帶組冠軍及團體三人高中黑帶男子組冠軍。

從2017年台北世大運以來，一般民眾對於跆拳道「品勢」項目有更進一步認識，在本屆全中錦賽事中，主要以「公認品勢」作為競賽項目，除了基本動要的絕對要求，其中更多的是跆拳道的精神與禮儀的展現。

本屆北科附工選手表現搶眼，楊長螢取得個人高中組女子黑帶冠軍、團體三人高中女子黑帶組冠軍由莊宜媛、葉品軒、魏書含收下，團體三人高中黑帶男子組冠軍則是詹永吉、劉伸朋與蘇靖哲，經過全中錦的洗禮，相信對選手們是相當寶貴的經驗，對未來訓練上也能有更加精準的調整。

新竹縣大家長縣長楊文科縣長，更特別蒞臨比賽現場，為選手們期許嘉勉，也為12日拿下高中男子組團體前三名，分別為西苑高中、平鎮高中、治平高中進行頒獎。

楊文科就任新竹縣長以來積極爭取辦理各項大型賽事，將是2023年全中運東道主，楊文科表示：「以賽代訓是提升體育專業技術最重要的一環，讓選手更加精進自己的技術，並了解自己要加強的部分。」期待透過政府與民間相關單位及協會的相互合作，讓運動在基層紮根，選手們有朝一日也能夠站上奧運最高殿堂。

團體三人高中黑帶男子組冠軍北科附工詹永吉、劉伸朋、蘇靖哲。（大會提供）

個人高中女子黑帶冠軍北科附工楊長螢。（大會提供）