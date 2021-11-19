大陸澎湃新聞19日報導，大陸司法部近日與中共中央宣傳部、民政部、農業農村部、國家鄉村振興局、全國普法辦公室聯合印發了《鄉村「法律明白人」培養工作規範（試行）》（《工作規範》），從工作原則、培養目標、基本條件、主要職責、遴選培訓、使用管理及保障實施等方面對「法律明白人」培養工作作了規範。

《工作規範》強調，鄉村「法律明白人」培養工作要堅持中共的全面領導。充分發揮基層組織的戰鬥堡壘作用和中共黨員的先鋒模範作用，依靠組織統籌推進「法律明白人」遴選培訓使用管理等各項工作。要堅持需求導向、服務群眾。以人民群眾法治需求為導向，在群眾中培養「法律明白人」、培養服務群眾的「法律明白人」，聚焦解決村民日常生產生活中的法律問題，提升法治素養。要堅持多方參與、協同配合。統籌整合各類資源力量，著力構建多部門協同配合、社會力量積極參與的「法律明白人」培養工作機制，形成工作合力。要堅持分類施策、注重實效。遵循基層法治建設客觀規律，針對不同地區、不同群體，因地制宜細化工作措施、拓展延伸工作覆蓋面，根據實際情況有重點、分步驟推進「法律明白人」培養，提高工作針對性、實效性。

《工作規範》提出，到2025年，「法律明白人」培養工作普遍開展，每個行政村至少培養3名「法律明白人」，基本形成培養機制規範、隊伍結構合理、作用發揮明顯的「法律明白人」工作體系，形成一支素質高、結構優、用得上的鄉村「法律明白人」隊伍。各地可根據本地鄉村分布、農村人口數量等實際情況確立「法律明白人」培養數量目標，逐步實現村民小組「法律明白人」全覆蓋。

《工作規範》要求，要把「法律明白人」培養工作納入法治社會建設和鄉村振興總體規畫，作為加快推進鄉村人才振興工作的重要內容；把「法律明白人」培養工作情況作為加強基層普法工作隊伍建設、健全精准有效普法工作體系的重要舉措，納入人才工作目標責任制考核，加強督導檢查；及時總結培育「法律明白人」的成功經驗、特色亮點，挖掘選樹先進典型，宣傳「法律明白人」先進事蹟，營造全社會關心、理解、支持、參與「法律明白人」培養工作的良好社會氛圍。

大陸司法部介紹，制定《工作規範》，旨在規範推進鄉村「法律明白人」培養工程，著力培養一支群眾身邊的普法依法治理工作隊伍，為實施鄉村振興戰略、推進法治鄉村建設提供基層法治人才保障。