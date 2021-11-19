周四美股走勢震盪，標普500指數和那斯達克指數終場小漲，再度刷新歷史收盤高點。雖然美國聯準會決策官員對通膨發表了偏向鷹派的言論，但投資人更加關注的是樂觀的零售股和科技股財報。

周四道瓊工業指數收跌60.1點或0.17%，為35870.95點。標普500指數漲15.87點或0.34%，收在4704.54點。那斯達克指數漲72.14點或0.45%，為15993.71點。

受思科大跌拖累，道瓊指數本周以來第三度收黑，表現持續落後。

通膨仍是投資人關注的焦點之一，紐約聯準銀行總裁威廉姆斯（John Williams）表示，美國的通膨正逐漸向各領域擴散，且對未來物價上漲的預期正持續升高，決策官員將緊盯這個趨勢。受此發言打擊，美股盤初走跌。

惟之後受到輝達大漲激勵，標普500指數和那斯達克指數由跌轉升。輝達上季業績和本季展望均優於市場預期，股價大漲8.2%，盤中一度漲逾11%。

受此提振，費城半導體指數收漲1.8%，為三個交易日以來第二度創下收盤新高。

今年以來輝達股價已上漲逾144%，CNBC知名財經節日主持人Jim Cramer表示，輝達將是下一個晉升1兆美元市值俱樂部的個股。周四盤中，輝達的股票市值一度突破8000億美元。

輝達強漲亦帶動其他晶片股走高，超微（AMD）漲逾2.4%，高通漲逾1%，美光漲2%。

格羅方德（GlobalFoundries）上漲2.5%，該公司宣布與福特汽車結盟，將協助美國第二大汽車製造商擴大晶片供應。

標普500指數11大類股僅僅非必需消費品股、醫療保健股、科技股和地產股收高。非必需消費品類股勁揚1.5%，表現最佳；其次為科技股漲1.02%。

梅西百貨和Kohl's等大型零售商上季業績強勁，而本周稍早前沃爾瑪和Target百貨公布的財報亦相當亮眼。

梅西百貨終場飆漲21.1%，創下數十年來最大單日漲幅。該公司上修全年獲利預測，並計畫分拆旗下電子商務部門。

Kohl's上修財測，股價大漲10.6%。

標普500零售股指數大漲2.8%，為本周第三度創下歷史新高。投資人認為該類股的財報顯示，在通膨升高的情況下，消費者需求仍然強勁，零售業可望迎來強勁的節日購物季。

不過，對物價壓力進一步升高的擔憂，以及聯準會收緊政策的不確定性，仍然使本周美股表現乏善可陳。SpiderRock Advisors投資長Eric Metz表示：「我們肯定觸及了超買區，盤整一下有利於下一波攻勢」。

受供應鏈短缺和延遲影響，網路設備製造商思科本季營收營收展望意外疲弱，股價大跌5.5%，給道瓊指數帶來最大的拖累。

Visa下跌0.85%，收在203.33美元，創下2月3日以來最低價。由於手續費爭議喬不定，亞馬遜可能不接受在英國發行的Visa信用卡，使Visa連跌第2天。

蘋果股價上漲2.9%，再創歷史新高。彭博報導，蘋果的電動車事業重心將重新聚焦於自動駕駛能力。

亞馬遜上漲4%，該公司與星巴克合作的第一家無收銀員咖啡店在紐約開幕。

電動車新創公司Rivian再跌15.53%，Lucid Motors下挫10.47%，投資人持續將近來獲利入袋。