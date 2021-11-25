投資人進場大撿便宜之際，在科技族群帶領下，日股開高收高。25日日經指數收29499.28點，漲196.62點或0.67%。東證收2025.69點，漲6.57點或0.33%。

相澤證券認為，24日日股跌得莫名其妙而且又深，故25日就出現不小的反彈。隨著疫情在日本漸漸降溫，日本國內經濟的基本面也會跟著強起來。同時，服務業方面的需求可見增加。

日本央行25日表示，當地10月SPPI(服務業物價指數)年增1%達105.4，為2001年11月以來最高。並已連8個月走揚。這表示全球產品製造成本增加，通膨壓力已漸成形。

科技類股走高，索尼漲1.39%，晶圓製造業者信越化學漲1.57%， 半導體機台製造商東京威力科創也漲0.6%。

不畏美日等國將釋出戰備儲油，國際原油價平穩下，日本石油勘探類股以及大煉油廠最亮眼，一度上漲近1.5%。

航空公司則表現最差，全日空在宣布脫手可轉換公司債之後，收跌5.65%。