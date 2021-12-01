展望2022年的股市，聯博投信股票投資策略師李長風今天表示，明年市場風險增加，除了疫情、通膨外，又增加了升息。李長風列出三大股市投資趨勢，其一，受惠於長期趨勢的產業，這類機會多半集中在科技、醫療、消費等類股。其二是新型態的消費題材。其三是高品質類股。李長風強調，景氣進入溫和擴張階段，經濟成長力道趨緩與短期通膨壓力，可能造成部分企業獲利能力面臨挑戰；此外，利率上升環境也可能使股市評價修正，因此投資人需要審慎選股，挑選兼具成長性、高品質與評價合理的題材。

首先，持續尋找受惠於長期趨勢的產業，這類機會多半集中在科技、醫療、消費等類股。截至9月30日，S&P 500指數各類股2020年至2023年預估年化營收成長率，由科技類股領軍為9.8%，而醫療、消費類股也可望超過5%以上的表現。由於這三大類股相對較不倚賴景氣週期，成長續航力較佳。舉例而言，觀察今年S&P500指數各類股財報公布狀況，資訊科技、通訊服務等產業具有較強的營運動能，企業獲利表現優於預期的比重優於能源、原物料等與景氣週期較相關的產業。另一方面，隨著全球人口結構老化、消費者重視生活品質，美國醫療費用支出佔消費支出的比重逐年增加，成為醫療保健類股長期利多。

其次是新型態的消費題材。從美國各類型產品的電商滲透率來看，媒體、電器產品、辦公用品等領域持續攀升。李長風表示，疫情過後許多新型態的投資趨勢已成形，包含線上支付、電子商務、線上娛樂等已融入消費者生活中，值得投資人留意。

其三是高品質類股。市場波動延續的環境下，高品質企業具有體質穩健、企業獲利能力較高、資產運用效率較高的優勢，續航力較佳。長線來看，觀察過去五年，自2016年9月30日至2021年9月30日期間，MSCI美國高品質指數年化報酬率達19.1%，高於MSCI美國指數的16.7%，MSCI美國高品質指數年化波動度為14.9%則低於MSCI美國指數的15.5%。李長風說明，由於高品質類股通常毛利率較高，具有較佳的議價能力，代表公司在市況變化下具有競爭優勢，可望發揮防禦作用。

展望2022年，經濟循環逐漸從復甦期進入擴張期，投資機會將與風險並存。投資人需要持續留意供應鏈復甦狀況、全球主要央行的政策走向、中國經濟是否持穩等風險。債市配置建議以多元分散券種的方式，持續掌握高收益債市的收益機會並分散風險。而股市配置則建議以美股為核心配置，精選較具續航力的高品質類股與成長型類股，積極參與股市成長機會。