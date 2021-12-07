在隔夜美股大漲激勵下，半導體以及景氣相關族群上漲帶動，7日早盤結束時，日經指數收28282.01點，漲354.64點或1.27%。東證收1971.44點，漲23.9點或1.23%。

因美國傳染病權威佛奇指出，目前看來Omicron對經濟成長衝擊力有限，但實際還是要看未來更深入研究才能得知。不過，佛奇一番話卻引發日股買盤。主要鎖定在半導體，以及景氣相關類股上面。

東京威力科創漲1.2%，愛德萬測試漲1.4，機器人手臂製造商發那科也漲1.59%。

在海運類股方面，商船三井大漲4.65%，川崎汽船漲3.66%，日本郵輪也漲2.11%。至於航運股的全日空漲3.3%，日航更是漲4.07%。

美國時間6日，豐田宣布將砸13億美元在美國北卡羅來納州，興建建造一座專供電動車使用的電池廠，未來也會僱用至少1750名員工，除繁榮當地經濟外，也為豐田車用電池事業加添不少柴火。豐田漲1.38%，本田漲近2%，日產更大漲3.85%。

國際油價大幅反彈4%，日本石油業者帝石也上漲近3%。