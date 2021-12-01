1日經路透社調查發現，由於日本企業獲利前景穩健，日經指數最晚到2022上半年結束時，可望漲至31000點。不過，期間比較大的利空因素，就是美國突然升息，以及新冠病毒又變種所帶來的經濟衝擊力。

綜合受訪證券分析師所言，因為日企的獲利前景透明度高，許多在上季結束時，紛紛上修全年獲利預估。因此，目前的日本股市被低估了。不過，現在的日股尚未反映，美國為了要壓住大漲的通膨，將祭出貨幣緊縮政策所產生的衝擊力。

SMBC日興證券預估，日經在未來半年期間，可望再重回3萬點。不過，也同時示警，若美國真的調高利率，全球又跟著一塊升息下，日經有可能會大幅下修1500點。還有美國升息後，美股的價值勢必大幅調整，全球股市都會受到影響。

至於新冠疫情方面，大和證券指出，病毒的威脅性風險仍存在，但應該也會有新的疫苗與藥物問世。所以，預計日經在2022上半年前可漲至3萬3。

大和證券補充，目前日本和國外的景氣雖回溫，旦不會一下就恢復至疫前水準。只要全球經濟成長仍有疑慮，美國聯準會就不會貿然實施貨幣緊鎖政策。因此，未來可望有金髮女孩經濟，也就是高經濟成長、低通貨膨脹、以及利率不會太高的市場環境。

日線連3黑的日經指數，1日出現反彈，最後收在27935.62點，漲113.86點或0.41%。若誠如以上預估，未來半年多真漲到3萬1的話，表示還有1成多一點的漲幅，也優於外界8月對日經所估的30619點。