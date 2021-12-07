儘管募集期間經歷新變種病毒Omicron來襲與海外金融市場震盪，永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901)獲准成立，短短一周募集期間超過40億規模資金流入，吸引萬名投資人共同擁護科技業升級新機會、再造護國神山群，參與電動智能車長期發展趨勢與台灣智能車供應鏈商機。該檔ETF預期在12月15日掛牌。

永豐智能車供應鏈ETF(00901)成份股百分之百鎖定智能車必要的4C產業台廠重要供應鏈，包括：車用晶片(Chips)佔52.07%、車聯網(Connectivity)佔26.46%、充電系統(Charger)11.05%，及車用控制台(Center Console)佔10.41%等。永豐投信指出，永豐智能車供應鏈ETF追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，相較台股熱門指數如加權指數與高股息指數，在1年及3年報酬表現皆相對較佳(見表)，加上車輛智能化已是各大車廠持續推動方向，俱備長期成長利基，從近期新變種病毒消息干擾影響，造成股價變化來看，指數漲多拉回反而更讓真正具有題材面、獲利面的車用IC、高頻高速傳輸等優質族群，持續吸引投資買盤青睞。

永豐投信建議，過往投資電動車鎖定海外品牌廠投資，但在電動智能車長期發展紅利催化下，更應該把握台灣電動智能車供應鏈作為投資配置的一環。電動智能車長期成長趨勢強勁，持續提供台灣科技業供應鏈新一波的產業升級活水，商機、業績皆具備支撐，台灣供應鏈價值相對品牌車廠更適合放長線投資追求長期累積報酬與成長性。