立法院至今還未通過今年度的國營事業預算，立法院長游錫堃昨第5度邀集立法院朝野黨團協商，但國民黨未參加，原本將在今天就要三讀通過，國民黨今天又重返協商，游錫堃今天在協商會後宣布10日的院會要處理國營事業預算。

今年度總值約5兆餘元的國營事業預算與基金，今年快過完了卻還沒完成三讀，游錫堃多次召開黨團協商，欲拚年底前完成三讀。游於今天完成協商後表示，原則上全案預定10日院會進行處理，保留部分均予保留，在院會直接進行表決。