殲20換裝渦扇-10發動機

打造殲-20的中航工業成飛說，在中方空軍的高需求下，這款先進隱形戰機的交付已創新高。

據中方官媒《環球時報》12日報導，專家說，在解決最後一塊拼圖，也就是自製渦扇-10發動機的問題後，殲-20已進入量產階段。

成飛周末在集團公眾號「成飛融媒 」發佈文章「交付『戰場』，戰鷹轟鳴」中提到，進入4度以來，面對嚴峻的科研生產形勢和交付目標，試飛交付戰線上的職工嚴守試飛安全底線，抓住一切可飛天氣，各項試飛任務順利進行，相繼完成多個重點試飛任務，相關交付指標再創新高。

而聲明中所附的9張相片中，有7張都和殲-20的試飛有關，另1張是殲-10試飛，還有一張是工作人員。中方軍事航空專家傅前哨說，這或許顯示，殲-20正加速生產。今年珠海航展時，中方空軍便展示了裝備陸製發動機的殲-20。他強調，改用渦扇-10自製發動機使殲-20得以量產，他同時指出，機上包括航電，雷達和武器等系統，也都已是中方所自製。

此外，傅前哨說，如今沒有進口發動機所造成的限制，陸製渦扇-10發動機已經在殲-10，殲-11和殲-16等其他戰機上進行測試，而殲20已能量產。