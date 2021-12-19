人工智慧的應用持續升級，為有效防範溶氧量降低導致魚群大量死亡，台中市環保局攜手逢甲大學環境科技與智慧研究中心，成功開發「人工智慧溶氧計算機」，此系統可透過相關數據分析、提前預測溪流未來7天的溶氧情況，讓相關單位及早採取應變措施，降低魚群死亡情況。

環保局長陳宏益表示，為感測水環境汙染情況的變化、提升稽查人員查緝效率，環保局去年即廣泛使用水質感測器，同時針對西屯區東大溪協和三橋、大雅區大山橋、西屯區黎明溝及潭子區公廳溪烏日區涼傘樹圳、梧棲區大莊橋等9處容易發生魚群暴斃的河川進行水域水質監測。

除了監測，還要預防。環保局指出，溶氧計算機可蒐集布設在各水域的30台水質感測器數據，配合氣象條件、水位及各水域的環境特徵等進行大數據分析，並可依照數據的變化再進行計算，預測未來7天各水域溶氧情況，再以圖形與顏色供環保局人員辨識，目前在部分測試點的分析結果，準確度達8成以上。

環保局舉近年中部地區嚴重乾旱的情況為例說，原本台灣枯水期為11月至隔年4月，近3年枯水期提前從10月就開始，這段期間水道水位偏低，尤其今年枯水期的水道水位僅10至20公分高、較正常30公分水位差距很大，在此情況下，容易導致魚群窘迫、缺氧死亡，也因此，今年台中1至5月間已發生221件死魚事件，較往年同期高3倍。

陳宏益強調，不同的季節、水溫過高、河道水位偏低或河道施工、水域差異等，都可能導致魚群陷入不利環境，進而使牠們出現群體死亡的情況。汙染排放可透過感測器的輔助達到遏止，但天氣變化、乾旱與潮汐等非人為能控制，透過溶氧計算機的數據分析，讓死魚預測成為可能，也能提前採用現地增氧急救等處置措施。