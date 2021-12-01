大陸A股1日開盤小跌，滬指開盤報3561.89點，跌0.06％。深成指開盤報14794.37點，跌0.01％。創業板指開盤報3492.44點，跌0.09％。科創50指數開盤報1473.52點，跌0.15％。

期貨市場上，原油期貨主力合約開盤跌超7％，燃油、LPG跌超3％，低硫燃料油跌近3％。

另一方面，香港恒生指數漲幅超過1％，恒生科技指數漲0.4％，汽車股、科技股、房地產股漲幅居前，小鵬汽車漲近6％，新東方漲4％，美團、萬科漲超2％。

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