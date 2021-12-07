根據港交所最新公布資料，港股市場2021年前三季IPO募資金額年增三成。

上海證券報報導，今年以來，港股市場波動較大，截至10月12日，恒指累計跌幅8.33％，本月初還曾觸及今年以來低點23681.44點。但今年來港股IPO募資金額不僅未因港股市場波動而縮減，反而呈逆勢增長之勢。

據港交所公布的資料，今年前9個月，港股市場的首次公開招股集資金額為2855億港元，較上年同期的2159億港元增加了32％。

但由於港股市場整體處於震盪下行通道，部分新股上市首日表現難免會受影響。據Wind資料，截至9月30日，今年在港股市場IPO的公司數量為73家，其中首日破發的有40家。

截至10月12日，上述在港股市場上市的公司中，股價累計漲幅為正的有16家，累計漲幅為負的達56家。

有港股分析師表示，在今年赴港上市的公司中，除了初次上市公司，如奈雪的茶、快手、時代天使等，也有已在美股上市的中概股，如嗶哩嗶哩、理想汽車、小鵬汽車等。這兩類公司的上市，為今年以來港股IPO市場保持增長提供了動力。