日經周二創下一個多月最大漲幅。市場對Omicron變種病毒的擔憂有所緩解，讓投資人進場買進軟銀和旅遊相關等跌深和較廉價的股票。

周二日經225指數收漲528.23點或1.89%，為28455.60點，為自11月1日以來最大漲幅。東證一部指數漲42.31點或2.17%，為1989.85點。

三菱日聯國際投信股市部門主管Kazuharu Konishi說，已經掌握更多有關Omicron病毒的細節，影響似乎沒有那麼嚴重。

軟銀大漲7.94%，為日經漲幅最大的股票。該全球科技投資公司在上個交易日大跌，拖累日經表現。

經濟重啟股表現優異，在33個板塊當中，航空股和鐵路股分別上漲4.17%和3.06%，領漲其它板塊。

日本航空漲4.6%；西日本鐵路漲4.97%。

與旅遊相關的線上旅遊服務公司Open Door漲7.66%，Airtrip也大漲7.7%。

立花證券總經理Shigetoshi Kamada說，市場波動很大，但是這些波動性顯示，主要是由短期投資者的押注在推動。

日本水產會社跌5.6%，跌幅最大；其次是Line母公司Z控股跌2.7%；電子遊戲開發商Konami跌1.29%。