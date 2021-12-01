歐股周二收跌。此前美聯準會(Fed)主席包威爾(Powell)稱美國通膨可能不是暫時性的，以及人們對新冠疫苗抵抗病毒有效性的質疑，都讓市場承壓。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌4.28點或0.92%，為462.96點。指數在盤中一度大跌1.6%，來到近七周低點。歐股在11月下跌了2.6%，而在10月則上漲4.6%。

包威爾在參院作證時表示，聯準會將使用工具為物價降溫。並可能考慮縮減購債。包威爾也指出，聯準會等待Omicron病毒更多的細節，然後再決定下一步貨幣政策。

IG資深市場分析師Joshua Mahony說，包威爾對通膨風險和最新新冠病毒的評論，凸顯出聯準會有能力在必要時進一步收緊貨幣政策。

旅遊休閒股大跌2.8%，該板塊在11月累計跌了20.6%，為自2020年3月來最糟表現。

在新的變種病毒出現後，英國易捷航空(easyJet)宣布需求趨於疲弱，隨後公司股價下跌1.2%。

原物料股上漲0.1%，抑制了歐股跌勢。

包威爾的言論，也讓歐洲央行對通膨的立場成為人們關注焦點，特別是德國通膨已達近十年最高水準。

影音遊戲開發商CD Projekt暴跌4.6%。該波蘭公司宣布第三季獲利顯著低於預期。

西班牙時尚服飾零售商Inditex跌6.1%。該集團宣布創辦人和西班牙首富Pablo Isla將退休，由其女兒Marta Ortega接掌集團。

金融公司Wise在倫敦股市大漲7.7%。該愛沙尼亞公司上半年大幅成長之後，宣布上調全年營收成長展望。