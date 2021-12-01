經過連3黑之後，日股終於回神，其中，造紙、航運以及汽車類股表現最佳。雖對Omicron還是有不少疑慮，午盤漲幅縮小但大盤還是收高。日經收27935.62點，漲113.86點或0.41%。東證收1936.74點，漲8.39點或0.44%。

IwaiCosmo證券認為，Omicron讓投資人變得謹慎，日股上下震盪加劇。不過，日後一旦真正了解Omicron後，即使這種新變異株的殺傷力很大，市場上下波動也會跟著縮小。

與景氣連動性較大的造紙以及航運類股，是上漲較大的兩個族群。同時，機器人手臂製造業者發那科，以及空調製造商大金，分別上漲4.45%與4.47%，對日經指數貢獻度最大。

東證指數中，與汽車類股相關的運輸設備指數，因日本工業生產數據表現亮眼而走高。因此，豐田汽車漲2.22%，本田汽車漲2.39% 汽車零組件業者電裝也漲1.88%。

同時，科技股走弱，手中握有大量全球新創公司股票的軟銀跌2.16%，線上醫療服務平台M3也跌2.11%。

日經指數中股價較優者，生產印表機、手錶、甚至個人電腦的精工愛普生，上漲3.88%，造紙的王子控股漲4.38%，衛浴設備TOTO也漲3.18%。

而表現較不理想的個股，包括網路公司CyberAgent跌幅達3.87%，旗下有LINE與雅虎日本的Z Holdings跌0.97%，食品商味之素也跌1.56%。