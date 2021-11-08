蔡政府宣布明年軍公教加薪4％，宣稱是25年以來最高漲幅，國民黨主席朱立倫今搬數據打臉，他表示這25年以來，軍公教待遇年平均漲幅只有0.8％，比年平均物價漲幅1％還低，所謂軍公教人員待遇調漲，不僅全數被通膨脹吃掉，甚至還「倒退嚕」。

朱立倫指出，蔡政府執政期間2016年至2022年給軍公教人員的待遇，平均經濟成長率3.4％，基本工資漲幅3.4％，平均物價漲幅1.1％，軍公教待遇漲幅1.0％。

他說，蔡政府執政以來，基本工資年年調整，軍公教人員待遇只調整2次。軍公教的漲幅不到基本工資漲幅3.4％的1／3，也比平均薪資漲幅還少，如果扣掉通膨則完全沒有漲，甚至還要倒貼。

朱立倫直言，蔡政府長期欺負軍公教，年金出問題就要軍公教「共體時艱」，景氣差的時候要軍公教「共苦」，但是景氣好軍公教卻無法「同甘」的待遇，實在太不公平。

他認為，按照今年總體經濟狀況，軍公教人員調薪本就理所應當，但是調整的幅度仍然比不上物價上漲的速度。蔡政府「實質欺負軍公教，口頭仍要占便宜」，大家真的看不下去，同樣是人民，同樣要過生活，至少調薪的比率要超過通貨膨脹率吧。