台灣花菓盆栽展自17日起至11月22日止，連續6天在台南市政府民治市政中心南瀛堂展出。（張毓翎攝）

台灣花菓盆栽展自17日起至11月22日止，連續6天在台南市政府民治市政中心南瀛堂展出。（張毓翎攝）

台灣花菓盆栽展自17日起至11月22日止，連續6天在台南市政府民治市政中心南瀛堂展出。（張毓翎攝）

台灣花菓盆栽展自17日起至11月22日止，連續6天在台南市政府民治市政中心南瀛堂展出。（張毓翎攝）

台灣花菓盆栽展自17日起至11月22日止，連續6天在台南市政府民治市政中心南瀛堂展出。（張毓翎攝）

一年一度的台灣花菓盆栽展自17日起至11月22日止，連續6天在台南市政府民治市政中心南瀛堂展出，本次展出的作品樹種達25種之多，數量更達116件、130棵，不但多元化，質、量亦勝於往年，其中，數量最多的為九重葛高達60棵，顯見該樹種受歡迎程度。

近年來綠色療癒的概念被廣為認知，以植物為媒介，讓人與自然界、植物間產生心靈對話，達到療癒效果，而盆栽創作將平凡無奇的素材，透過作者精心的造型，將其提升至藝術的層次。

大台南花菓盆栽協會理事長張建壹表示，每年舉辦盆栽展覽，也是希望提升盆栽產業發展，並讓盆栽藝術更貼近民眾的生活；此外，藉由盆栽市集，以親民的價格販售盆栽素材，能讓更多人對盆栽產生興趣。

不少參觀民眾發現，今年所展出的作品中，就屬「九重葛」這個樹種數量最多。張建壹解釋，除了南部環境適合九重葛生長，再者，是它的花開出來的色調可達50種以上，加上顏色極為鮮艷，給人絕佳的視覺饗宴。

值得一提的是，這次台灣花菓盆栽展的總冠軍為果類植物，以八房柑奪得總冠軍的張建壹說，果類要得到總冠軍其實不容易，因為得控制它的生長高度及綿密度，又要讓它能結果，難度比花類高，很榮幸得到評審賞賜獲選。