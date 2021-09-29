搶年輕戰力不停歇，滙豐(台灣)商業銀行啟動2022年度的「年輕銀行家培育計畫」招募活動，本次預計將招募10至15位優秀金融新血，期望透過國際化且專業化的完整培育，讓青年菁英在跨國金融集團內快速拓展人生版圖，並為邁向國際金融高階經理人之路做好準備，力邀有企圖心、喜歡接受挑戰的菁英好手踴躍報名角逐。

滙豐台灣的「年輕銀行家培育計畫」計畫在台灣已邁入第27個年頭，長期以來更是全球滙豐高階經理人的搖籃，該計畫旨在透過國際化且專業化的完整培育與實戰，為有志在國際舞台發揮的青年提供最佳機會。

滙豐台灣表示，入選者將接受為期18個月至2年的完整訓練，包含在相關部門間輪調、實際參與業務發展專案等，並與來自全球各地的滙豐資深主管交流，學習跨國金融操作與管理技巧，深入了解不同文化的業務差異性並交流最佳實務，更有機會與滙豐集團主席直接進行交流，目標成為放眼國際的金融界尖兵。

滙豐台灣強調，滙豐「年輕銀行家培育計畫」計畫自推出以來造就出許多傑出高階經理人，加上滙豐集團持續深耕亞洲市場、特別是台灣市場的決心，雄厚人才資本的建立更是不可或缺。台灣是滙豐集團持續投資的重點發展市場之一，「年輕銀行家培育計畫」不論在訓練資源或是薪酬獎勵各方面，條件都相當豐富與優渥，對於具有強烈企圖心的年輕人才來說，無疑是最佳的發展機會。

對於有興趣參與短期實習培訓的在學生，滙豐台灣亦同步啟動「實習生培育計畫」報名，歡迎對金融業有高度熱忱、將於2023年畢業的大學或研究所在學生報名，若實習生在培育計畫中表現優異，更可直接加入2023年的「年輕銀行家培育計畫」，「實習生培育計畫」將進行為期8週的培訓，本次預計招募5位優秀實習生。