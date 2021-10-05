中央發行的五倍券，8日開放民眾首波領取，搭配五倍券使用的高雄券，4日提前由高雄銀行配送至各戶政事務所，預計2萬家合作的高雄市餐飲、飯店和百貨業者，5日上午8時起，就能提前到戶政事務所或是透過配送等方式領取，讓民眾在10月8日開始使用五倍券時，就能無時差領到高雄券，更搭上國慶連假及高雄國慶焰火熱潮，期望能最大化振興效益。

高雄銀行董事長董瑞斌5日表示，高雄銀行接受高雄市政府委託，擔任五倍券及高雄券兌領銀行，為了讓所有的消費者，在第一天就能領到高雄券，所以特別提早配送高雄券，不論是餐飲、旅宿、夜市商圈或百貨業者，都能在活動正式開跑前，拿到高雄券，希望能藉此吸引高雄在地居民及外地遊客來高雄消費，振興高雄市的經濟。

董瑞斌指出，高雄券的特別之處，除了票面上印著世界球后戴資穎外，還有一張50元的小面額發行，目的就是為了精準振興，因為在這波疫情中受害最大的，就是我們日常周遭的小型店家，所以，小面額的高雄券方便大家在小型店家使用，只要來高雄消費，不只能幫助在地業者，民眾也能優惠拿滿滿。

高雄經發局長廖泰翔表示，該局積極回應業者需求，將首次領取高雄券面額，從2000元倍增至4000元，幫業者免費準備更多資源，吸引消費者上門，「開」振興券，讓業績更暢旺，也呼籲餐飲業者趕快加入，擴大振興經濟。

經發局表示，高雄券紙本方案已公布，其中，針對受疫情影響嚴重、家數最多的餐飲業者規劃「振興券消費500，發放100高雄券」，只要是有實體販售通路的餐飲店家，公司或商業、稅籍登記在高雄市，就能參加成為「發放高雄券振興夥伴」，在店內備妥高雄券吸引消費者上門「開就賺」。