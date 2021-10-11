振興五倍券於上周五（8日）起開放使用，不過一名男網友表示，將五倍券綁定數位後，加碼送了好食券，並在經濟部網站找尋可使用好食券的店家用餐，但吃完才發現店家不能刷卡，由於身上沒有帶一毛錢，令他焦急地說「不能刷卡就不能用好食券，怎麼辦？」

原PO昨（10）日於PTT八卦板指出，將五倍券綁定數位後，拿到加碼送的500元好食券，因此特別上經濟部網站搜尋好食券可用的店家，他找了一間位於土城的火鍋店，打算大快朵頤飽餐一頓，心裡想著有500元可用，因此點了非常多。

不過，就在他快要吃完時，順手拿起一旁的菜單才發現店家竟然不能刷卡，他心急地詢問店員，豈知店員竟以「我們不能使用好食券」回應，一席話令他坐在位子上瑟瑟發抖，「廢話！不能刷卡當然不能使用好食券，但我身上現在又沒錢，走不出去怎麼辦？」

貼文曝光後，意外釣到一堆苦主，「我也是申請了好食券，結果實際要用卻問題一堆」、「不是店家的錯，是經濟部網站的錯」、「這幾天一堆人遇到這情況，你不孤單」、「原來這是刺激消費的真諦」、「刺激消費大成功」、「我也遇到同樣狀況，好食劵官網有列該店家，但實際到店家，店員卻跟我說只收紙本五倍劵」、「很多商家只能付現，在那邊跟人家搭什麼好食券啦」。