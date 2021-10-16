有對夫妻未留意2組剛領到的五倍券被吹走。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區10日12點多有對夫婦剛到超商領完五倍券，正要騎機車離開時，將五倍券夾在大腿間未妥善收置，一時沒注意被強風吹飛遺失，當日返家後才發現五倍券遺失，隔天趕緊前到轄區四維派出所報案。

經四維派出所員警許文溥受理王姓失主報案後，趕緊調閱監視器影像，發現報案人確實有到銀和街、桃拾路口附近超商領取五倍券，也將剛領取的2組五倍券放於大腿處，未注意才會飛掉遺失。

許員在調監視器的期間，有同仁告知10日下午有民眾2位熱心民眾拾獲五倍券送來所內，且地點皆在銀和街、桃拾路口附近，但許員不敢大意積極調閱週邊監視器佐證，最後查明的確為這對夫妻遺失的五倍券。

警方趕緊將拾得的五倍券還給民眾，夫妻2人對警方及熱心民眾的協助深表感謝，開心的拿著2組失而復得的五倍券返家。

八德警分局提醒民眾，隨身物品應妥善保管，避免自身財物遺失，民眾若拾得遺失物品，也請務必送往鄰近派出所，警方將聯絡失主協助物歸原主。