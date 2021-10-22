男網友在台中消費5000元，參加台中購物節，綁定發票抽獎，竟幸運抽中5000元。（圖／翻攝自Dcard）

各縣市推出五倍券加碼優惠，一名男網友透露，他在台中花光五倍券後，將發票登記台中購物節的活動，最後竟幸運抽中5000元，讓他興奮直呼「五倍券變成十倍券了，引起網友熱議，不少網友驚呼，這也太幸運了吧！果然還是別人的縣市好，看完以後看自己的，只能無奈一笑。

一名男網友昨在Dcard上發文表示，周日拿五倍券去買東西，剛好花了5000元，順便登記台中購物節的活動，結果今天被通知中了5000元，讓他忍不住開心直呼「五倍券變成十倍券了！」貼文引起網友討論，不少人大讚原PO超幸運的。

而原PO參加的台中購物節，只要在今年10月10日起12月9日為止，在台中地區消費，即可上網登錄發票取得抽獎資格，消費金額累計500元即可取得1組抽獎號碼，以此類推，抽獎方式分4種，10月11日起至12月10日止每天下午3點會抽出900名幸運兒爽賺5000元；週週抽抽10名現金10萬元、月月抽1名現金100萬元；還有12月9日活動結束的壓軸抽；以及台中市民專屬的週週抽2名現金10萬元、月月抽1名現金100萬元。

超爽活動也引起網友討論，不少人與自己的縣市做比較發現，果然還是別的縣市好。「看看別的縣市，然後再看看自己的縣市，忍不住笑了」、「台南購物節完全無感」、「好好喔！北市只有畫大餅發不出來的熊好券」。也有不少台中網友驚呼「我到現在才知道有這件事情！」