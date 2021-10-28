屏東市公所28日宣布，明年春節前將發送500元的消費券紅包給市民；屏東市代理市長程清水指出，今年屏東市結餘款有1億9000多萬，若發送每人500元消費券，只需1億500萬元經費，不僅沒有財政問題，還能刺激地方消費將錢留在屏東市，而該提議獲得市民代表會無異議通過。

屏東代理市長程清水經財政評估後，發現結餘款還有剩，便向屏東市民代表會提案，可搭上五倍券順風車發送市民消費券，藉此刺激在地消費，他說，會想推發送消費券而非現金，是因為現金會外流到他縣市，只有消費券可以把錢留在屏東。

對此提案，屏東市民代表會無異議通過，但代表會副主席林韋呈強調，市公所要將消費券的發放地點、如何發放及相關配套等，做好詳盡規畫，主席蕭國亮也要求市公所要進一步將配套措施說明清楚。

至於發放時間，屏東市公所指出，因考量到防偽印刷等作業時間，最快要12月底才能完成，因此預計明年1月發放，會趕在農曆春節前讓市民拿到，而消費券不限定商家使用，連攤販也能受益。