雲林縣北港形象商圈每年舉辦「北港國際糕餅麻油節」，今年因疫情影響，將於11月底以線上方式舉行，不過為了配合五倍券促銷，商圈規畫本月30、31日舉辦「北港麻油節」暖身，只要到商圈消費後，與報馬仔公仔合照上傳粉絲頁留言，便有機會抽中麻油雞冷凍包等獎品。

北港鎮早年為雲林沿海地區五穀雜糧集散地，加上北港朝天宮媽祖廟每年有超過600萬的觀光人次，因此糕餅、麻油產業興盛，北港形象商圈每年舉辦「北港國際糕餅麻油節」，藉此永續行銷在地優質的糕餅與麻油，已成為北港地區代表性活動之一。

北港形象商圈理事長陳威任表示，今年受疫情影響，民眾消費習慣改變，因此商圈積極嘗試數位線上轉型，決定今年的「北港國際糕餅麻油節」改以線上舉辦，預定在11月底上線，希望從傳統商圈進步到網路數位服務，朝向「雲商圈」發展。

但部分民眾反映習慣實體促銷活動，因此商圈經過討論，規畫本月30、31日舉辦「北港麻油節」，為線上「北港國際糕餅麻油節」暖身，民眾到商圈消費後，與商圈報馬仔公仔合照並上傳粉絲頁留言，即可參加「報馬仔彩繪板」及「麻油雞燉鍋冷凍料理包」抽獎。

陳威任指出，商圈有許多優質店家，長期以傳統方式經營，此次疫情讓不少店家生意大受影響，直到最近疫情趨緩才逐漸恢復商機，但也因此讓商圈感受到數位轉型的重要性與必要性。此次「北港國際糕餅麻油節」改以線上舉辦，是1次突破性的嘗試，將做為日後發展「雲商圈」的重要依據。