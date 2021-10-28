高市觀光局於近日向全國旅行公協會說明引客計畫，即日起民眾憑振興券或國旅券參加旅行社高雄遊程就加碼送高雄券。(前排右三：中華民國旅行公會全聯會蕭博仁理事長、前排右二：新北市旅行公會張永成榮譽理事長、前排左一：高雄市旅行公會吳盈良理事長、前排左三：高雄市觀光局主任秘書孫春良)。（高市觀光局提供）

高市府搶攻振興疫後觀光，加碼共祭出6000萬高雄券，與全國旅行社聯手推出遊程方案，引客到港都觀光，滿500元就送100元高雄券，每人最多可換200元高雄券，可望吸引30萬遊客訪高雄，創造觀光大利多。

觀光、旅行業者今年受到疫情衝擊，營收大受影響。高市觀光局響應中央五倍券及國旅券，原本首批祭出3000萬高雄券，但日前中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁親自率領全國各縣市旅行公會代表等18人造訪高雄，盛讚觀光局引客計畫且熱烈響應，高喊「會馬上把旅客往高雄送」搶優惠。

高市府回應各方旅行社業者期待，允諾加碼再加碼、翻倍，總計祭出6000萬元高雄券，民眾只要透過全國旅行社預購高雄行程，滿500元就送100元高雄券，每人最多可換200元高雄券。

來自南投的林小姐27日到高雄遊玩，使用振興券換得高雄券後，再馬上衝到月世界以1000元高雄券，購買2張熱氣球繫留體驗票券，她興奮直說，不用大老遠跑到台東去，在高雄就能體驗。

此外，熱氣球活動也為月世界風景區帶來大批觀光人潮，國旅遊覽車車潮再現，更讓田寮區在地美食土雞城業者笑開懷，業績成長5成以上，不少業者笑說，人潮陸續回流，看客人吃得開心，也會更用心款待貴客們。

高市觀光局指出，除熱氣球外，還有十面埋伏單車遊、旗津黑沙玩藝節及大港吃鍋等檔期活動陸續精彩登場，加上明年度的國家級盛事「2022台灣燈會」，要讓各界看見開放創新、熱情活潑的城市新形象。