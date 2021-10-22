五倍券正式上路，旅遊電商平台KKday除送出30萬加碼好禮，包括奢華住宿、台虎機票與溫泉套票、高檔餐廳餐券等旅遊體驗商品，並自十月份推出「週週抽萬點」活動，針對星級飯店，再加碼推出「飯店齊站台、振興超低價」活動，攜手全台80間星級飯店夥伴於活動期間祭出「優選住房專案」。

凡於2021／12／31前訂購活動指定A區「優選住房專案」商品，單筆消費滿3000元、即可享現折300元優惠外，另可以1000元加購B區「十大精選人氣體驗」商品，優惠最低4.7折起。KKday分享近期10月份飯店商品業績亮眼，較9月份成長三成，而為因應年底節慶檔期，KKday將攜手君品酒店於10／25當日開賣「跨年早鳥不加價閃購優惠」，預訂於12／31跨年日入住免破萬，每晚只要3300元，需連續入住兩日，下殺2折優惠，限量20間，售完為止。

KKday分享，自數位五倍券於十月初上路後，隨著疫情穩定及疫苗覆蓋率逐步提升，知名景點如Xpark、台北101的人氣景點及戶外活動皆回溫，消費者對飯店住宿產品的需求也明顯增加，KKday因而推出「飯店齊站台、振興超低價」活動，攜手全台80間星級飯店夥伴於活動期間祭出「優選住房專案」。

凡於2021／12／31前訂購活動指定A區「優選住房專案」商品，單筆消費滿3000元、即可享現折300元優惠外，另可以1000元加購「精選人氣體驗」商品，人氣體驗商品包括受到會員敲碗喜愛的「Xpark精緻娃娃福袋」、時序入秋搜尋量增加的「北投麗之湯」、「新竹福湯岩盤浴」及按摩體驗商品，另精選星級飯店私廚餐點、各縣市超值行程體驗以及居家手作DIY組合，最低4.7折就可加價購入。

另為響應年底節慶檔期，且今年12／31跨年當日恰巧適逢元旦補假，民眾可以好好規劃跨年元旦連假出遊，各大飯店也積極推出聖誕跨年檔期優惠。雖然距離跨年還有近兩個月的時間，KKday攜手君品酒店祭出「跨年早鳥不加價閃購優惠」，預訂於12／31跨年日當天入住，前後需連續入住2晚免破萬，每晚只要3300元，換算下來只要2折的超值優惠。君品酒店「跨年早鳥不加價閃購優惠」將於10／25週一上午10：00正式開賣，限量20間、售完為止。