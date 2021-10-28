為活絡在地發展，形塑商圈新風貌，由臺北市商業處輔導台北市溫泉發展協會舉辦的「2021臺北北投花浴衣節」今啟動Online Show！

今年一改以往「花浴衣設計大賞」實體賽事模式，首度與直播電商「愛秀生活ishowlife」合作，以別開生面的節目形式，安排歷屆花浴衣走秀、花浴衣義賣及商圈特色商品直播銷售等各項精彩環節，展開一場深具北投風情的「花浴衣節直播秀」，加上期間限定的抽獎活動，及再次與貓空商圈合作，攜手推出跨商圈互享優惠，線上線下都要用滿滿好康，讓民眾不論宅在家或趴趴走，都能深刻體驗商圈的無界限魅力！

臺北市政府產業發展局王三中副局長表示，為積極推動市府在地化、產業化及國際化的三化目標，同時促進在地商圈發展及本市觀光，市府自102年起持續挹注資源輔導新北投溫泉商圈，以推動當地獨特的溫泉文化為定位，結合溫泉資源及在地豐富的人文歷史與美食，並串聯周邊特色景點形成觀光網絡，成功建構新北投溫泉商圈特有的形象，市府亦鼓勵商圈組織與國際間進行文化交流，互相觀摩及學習，持續精進使北投溫泉產業發展更加蓬勃，更以融入文化作為城市價值的理念，與市府擘劃的「北投溫泉•無圍牆博物館」場域結合，推出「北投白晝夜未眠」及「2021北投樂齡節」等活動，進一步整合線上虛擬及線下實體行銷，帶動後疫情時代商機。

台北市溫泉發展協會周水美理事長表示，「北投花浴衣節」活動至今已邁入第八年，在市府的共同協力催生下，透過產官學合作模式，歷年皆吸引大批設計好手報名參賽，屢屢創造話題引起迴響，使浴衣不再僅僅是泡湯的傳統服飾，而是蘊含著北投歷史與人文風貌的代表。

除享受「花浴衣節直播秀」帶來的精采視覺饗宴，今年亦規劃期間限定「粉絲團按讚留言＆完成指定任務」線上抽獎活動，即日起至110年10月31日止，只要到協會FB粉絲團的指定貼文按讚留言並完成超簡單任務，即可獲得抽獎資格，有機會抽中免費飯店住宿券、泡湯券等獎品！更多「2021臺北北投花浴衣節」活動資訊及相關優惠歡迎至台北市溫泉發展協會網站查詢。