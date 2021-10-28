2021高雄國際食品展28日開幕，高雄海洋局攜手在地的18家水產廠商，組成「高雄海味專區」參展，大手筆租下56格攤位，並結合台灣水產工業公會籌組的「台灣水產公會專區」，展出冷凍水產品、調理水產食品與休閒食品等各式商品，要讓企業買主及觀展民眾，一次買足。

高雄副市長羅達生28日表示，高雄國際食品展舉辦第15週年，今年的「高雄海味專區」展區，共有56格攤位，邀集高雄市18家優質在地水產業者，共同籌組「高雄海味專區」。

他說，「高雄海味專區」並結合台灣水產工業同業公會籌組的「台灣水產公會專區」，要以堅強的黃金陣容，展出包含冷凍水產品、調理水產食品與休閒食品等各式商品，由於高雄食品展是南台灣最專業，也是最重要的食品會展平台，能讓企業買主及觀展民眾，一次買足的商展。

羅達生指出，今年因為疫情影響，導致各產業都受到衝擊，今年食品展，除了希望在場的採購商及通路商，能夠多多採購高雄優質的農漁產品，支持在地產業，給辛苦的農漁民更多鼓勵。

高雄海洋局表示，「高雄海味專區」除了展售優質精選水產品外，每日更安排熱鬧的舞台活動，有明星料理秀、餐酒館藍帶主廚、以及星級飯店主廚料理秀，更有多場舞台銷售活動。

此外，展覽期間，高雄海味專區推出最優惠消費滿額贈活動，只要在海味專區，持振興券或農遊券，消費滿500元，即可換取高雄券100元，消費金額滿888元，可換取200元(高雄券100元及海味券100元)，消費金額超過1680元(含振興券1000元或農遊券888元)，可換取800元(高雄券200元及海味券600元)。