振興券即將在本週五上路，適逢百貨週年慶即將開打，加上國慶三天連假，民眾使用振興券血拚正是時候，但如何用最為划算？對此兆豐銀行建議，民眾可以利用3招輕鬆放大優惠。

對此兆豐銀也提醒，老經驗的買家都知道，許多櫃位的周年慶超值限量商品往往在第一天就會被掃購一空，若等隔天振興券上路恐怕已慢人一步，因此，民眾不妨先付訂，待8日振興券啟用後再去全額付清，如此就能二者兼顧，優惠盡拿，也不怕與限量組數失之交臂。

對於放大優惠的三招，兆豐銀建議，第一招先搭配各家百貨每逢週年慶必推出的「全館滿額禮」，第二招再利用「數位綁定優惠」，如台灣PAY在誠品、義大世界、TIGER CITY都有20%回饋，最後第三招則是利用「銀行信用卡回饋」，如兆豐卡在全台31家百貨不限金額登錄享1%回饋，刷Mega One再享1%現金回饋無上限，接著集中火力消費，就能讓優惠大幅加乘。

舉例來說，10月11日前至誠品南西店消費滿5千元，可獲得1千元的全館滿額禮；若是透過台灣PAY消費，又可獲得單筆滿500元送100元的禮券回饋，另外加上台灣PAY店家消費基本就有2%回饋，等於又能獲得100元；接著，刷兆豐Mega One又可獲得卡片本身回饋1%及百貨消費不限金額加碼1%優惠，等於再入袋2%共100元；算下來等於除了政府幫忙付清5千元以外，民眾還能賺到1300元，超級划算。 兆豐銀指出，為了搭配振興券推出時程，今年包括百貨龍頭新光三越首波六店、環球購物中心全台八店、甚至是統一時代百貨、高雄統一夢時代等都不約而同選在7日起跑，加上國慶連假助攻，今年周年慶勢必人潮洶湧，業績也可望衝出高峰。