搭上振興五倍券8日啟用，遠東百貨周年慶全台11店由9月23日已開打的台中大遠百領軍，除周慶滿千送百，12月底前持紙本五倍券全館當日單筆滿3000送2200，化妝品滿額回饋最高85.2%。

遠百周年慶搭上五倍券熱潮，化妝品滿額回饋最高85.2%。（遠百提供）

疫情期間百貨守成不易，遠百總經理徐雪芳期勵員工，在逆境時能做好、業績成長才是真本事；營運長林彰豐表示，1至9月全台業績小衰3％，看好第4季周慶有五倍券加持，全台11店業績要合衝135億元、年增近10％，是歷年新高，年營收目標追平去年450億元。全台周慶業績中，預估五倍券可收12億元，約占8至10％之間；板橋大遠百去年7月15日至8月底三倍券收9400萬元，今年周慶期間五倍券可望可收1億元。

台中大遠百獨家，Philips健康氣炸鍋XXL升級版HD9651，原價2萬1900元、特價10990元，限量30組，贈煎烤盤HD9951附串籤+烘烤鍋HD9952，附馬芬杯加專用食譜和噴霧型橄欖油。（遠百提供）

今年周慶先開跑的台中大遠百會持續至10月12日，精品表現佳，後續還可搭上五倍券5天；10月21日至11月9日是遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮；10月28日至11月16日換遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百；11月17日至12月6日遠百板橋中山壓軸。

新竹大遠百獨家，來思比Roomba960掃地機器人，原價5萬9999元、特價2萬8999元，贈市價3萬800元的Braava jet m6掃拖機器人（3年保固）。（遠百提供）

周慶期間化妝品/內睡衣當日單筆滿2000送200，首12日單筆滿1萬加送250；百貨服飾當日累滿5000送500；指定精品/大家電當日單筆滿1萬送1000，麥森/B&O當日單筆滿1萬送500。

遠百信義A13周慶獨家，SHISEIDO國際櫃電波精華組，價值6990元、優惠價3555元。（遠百提供）

8日起至12月底前持紙本五倍券全館當日單筆滿3000送2200，內含800、600、200元4張，滿額可指定抵用精品或服飾，全館還有高CP值的「振興升值五告好康」商品，可享1000元至5000元不等的超值優惠。以板橋大遠百周慶化妝品買到2萬1000元為例，疊加持紙本券、滿千送百、振興5go讚活動等，最高回饋85.2%。

板橋大遠百Michael Kors天空藍馬鞍包，1萬6300元。（遠百提供）

遠東百貨根據去年三倍券趨勢觀察，今年五倍券有共同綁定制，家人可集資，全梭哈會以運動鞋、家電、化妝品、服飾為主，小額是餐飲；周慶期間至12月底持紙本券滿3000送2200元，若以6000元買化妝品，疊加滿千送百、銀行回饋、五倍券，特惠組最優享5折；若以9000元買精品，疊加後最優可享6折。