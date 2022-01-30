農曆春節即將到來，新年新希望，相信不少人對新的一年有所期待，清水孟國際塔羅小孟老師就點名，生肖龍、鼠、狗、羊、馬、雞的人整個農曆虎年的財運可以說是相當旺，一路從年頭旺到年尾。

TOP6生肖龍

屬龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。因此虎年一到想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運，整個年度的財運可是相當不錯。

Top5生肖鼠

屬鼠結束兩年犯太歲，關於偏財運，會有意想不到的好事發生。例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師也提醒，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

Top4生肖狗

屬狗人虎年一到華蓋吉星落入重要宮位，整個虎年的貴人運勢很好，你的偏財運也會因為貴人相助而有額外財富。舉例來說，像是生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師在此建議與人相處務必真誠。

Top3生肖羊

屬羊的人受到天喜星影響，虎年的工作成績會越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾還是會儲蓄，虎年裡你會發現之前偶爾省下來的小錢，會慢慢累積成一筆不小的數字，讓你們也願意更節省花費。年中會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有CP值的旅程，守財運很強。

Top2生肖馬

屬馬的人虎年一到主要吉星三台星落入，此星主吉慶之事。因此你在虎年裡面對新的事物，可以很快就學會並且牢記在頭腦裡，與同事之間的互動也會愈來愈有默契，讓做事更有效率。上司會想要栽培你，因而把一些重要的工作內容交給你負責，希望能看到你的抗壓性與應變能力，只要你能咬著牙堅持到底，未來將會受到主管賞識，在虎年裡主動幫你加薪或升職。

Top1生肖雞

屬雞的人受到「紫微」及「龍德」兩顆吉星共伴，無論發生任何凶事都能逢凶化吉。另外虎年一到你的賭運將會大旺，準備好大贏四方吧！例如：買刮刮樂或彩券，都能有不錯的收獲。購買福袋商品，有機會抽到好的獎品。至於跟親朋好友打牌，手氣更是旺到不行。小孟老師在此提醒，賭運好更要謹言慎行，才不會樂極生悲。