八里桶柑上市 又紅又圓迎新春（農業局提供／戴上容新北傳真）

年節將至，桶柑俗稱「年柑」正值盛產期，是許多家戶過年必備的水果，桶柑外表又圓又紅，因此許多民眾會在春節時把桶柑疊成「柑塔」，期許來年大吉大利，八里區農會表示，今年觀音山出產的桶柑品質佳，價格約在每台斤40-60元，與往年相當，民眾可洽農會訂購。

桶柑又稱為年柑，因外表又圓又紅，且採收期剛好在農曆過年前，一直以來都是年節送禮的好選擇，一般會擺放在家中，另外拜拜時，習慣會將桶柑疊成「柑塔」，希望會有個大吉大利的一年。

農友莊國份表示，在日據時代，觀音山地區種了滿山桶柑果樹，當時種植一公頃的桶柑收入可以買一公頃農地，商品價值相當高，也是早期外銷重要品項之一，後因病蟲害使得越來越少人種植。直到八里農會輔導第一批桶柑於民國85年開始重新種植，而自幼從事農務的莊國份也於那時候開始投入桶柑種植，至今已有26餘年，現在果園約有100株果樹、年種植面積0.3公頃。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，柑橘季從11月中旬開始，到現在即將邁入桶柑產季，八里桶柑種植面積17.2公頃，年產量220噸，每台斤零售40-60元。目前八里在地種植果樹都已超過10年，果實均能轉成亮橘色，果品轉色後會將原本的酸味轉成甘甜，吃起來才會順口好吃。

挑選桶柑以油胞細緻、手感重、果蒂較細者為佳。即日起可以在「小農電鋪直銷站」預購桶柑禮盒，預計從1月17日起開始出貨，過年前就可以將春節禮盒送到各位手裡。

農業局表示，新北市主要桶柑產區在八里，桶柑因吃起來清爽、多汁很適合在冬天吃了許多高熱量、高油脂食物後食用，且桶柑攜帶方便且易食用，相當適合在春節外出時攜帶享用。

今年因氣候狀況良好，桶柑品質相當好，價格與以往相同，今年桶柑產季從1月中旬一直到農曆過年前，相關訂購資訊請洽八里區農會(02-2610-2996)或直接上「小農電舖直銷站」訂購(https：／／www.gotobali.com.tw／)，歡迎民眾踴躍訂購。