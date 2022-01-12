新北市府去年12月在淡水漁人碼頭舉辦跨年煙火活動，更打造全台唯一全齡化跨河煙火及精彩藝文展演，邀請民眾造訪淡水、八里一路從下午玩到晚上。新北市府統計，當晚花火活動吸引8萬親子老幼於現場觀賞，同時間更至少約23.3萬人現身淡水八里一帶，為活動畫下完美句點。

新北市文化局表示，去年最後一天的「光耀新北－1314就愛你」煙火秀，在淡江大橋施放長達13分14秒的煙火，除以九大主題設計不同階段的閃耀煙火，更從下午就推出暖心市集、藝術裝置、「滬水一方藝文空間」親子互動體驗、系列藝文演出包括「身聲劇場」趣味亂打秀、「新象創作劇團」多元特技表演、「紙風車劇團」兒童歌舞劇等等豐富活動內容。

規劃淡水河畔系列活動的新北文化局局長龔雅雯表示，經統計此次煙火施放吸引現場8萬人駐足，遠超過預期的5萬人，且同時間淡水河沿岸至八里更至少約有23.3萬人一同欣賞煙火秀。

龔雅雯說，從活動前期就推出三大主題藝文遊程，照顧不同年齡族群迎接新年、規劃「十全十美」十大最佳煙火觀賞點分散人潮、八里左岸與金色水岸自行車道享河畔風光；活動當天更規劃現場戶外大型演出、暖心市集、特色拍照裝置、親子遊樂設施、滬水一方親子活動等等，舒緩疫情期間的社會緊繃情緒，為市民帶來更多正能量與歡樂溫暖笑聲。

活動結束後多位民眾分享「這次淡水跨年活動很適合全家一起觀賞，長者及孩童可以不熬夜就看到煙火，時間規劃的很棒」、「煙火施放地點規劃良好，推薦的10個觀賞點很細心，可以分散人群避免群聚」、「13分14秒的煙火很有誠意，而且施放的效果很令人驚艷，希望來年繼續舉行」，更有淡水在地店家開心回饋「活動從下午就為淡水八里地區帶動大量人流，促進不少經濟消費」。