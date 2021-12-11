防彈少年團（BTS）共奪走6獎，是2021 MAMA最大贏家。（摘自韓網）

韓國樂壇盛事「Mnet Asian Music Awards」（MAMA）頒獎典禮11日晚間正式落幕，由李孝利擔任主持人，她也穿上馬甲，火辣與街舞節目《Street Woman Fighter》的8名舞者帶來壓軸演出，而今年典禮雖開放進場，但粉絲只能拍手、揮動螢光棒，尖叫聲也是播放主辦單位事前先錄好的歡呼聲，

今晚最大贏家則是共奪走6獎的防彈少年團（BTS），4項大獎「年度藝人」、「年度專輯」、「年度歌曲」及「年度全球偶像」全被他們包辦，但他們在隔離未到場，僅透過影片發表感言。未到場的還有得到全球粉絲選擇獎、最佳女子團體獎的TWICE，以及獲頒最佳女歌手、最佳歌唱表演女歌手獎的IU，場面相當冷清。紅髮艾德（Ed Sheeran）也跨海表演新曲〈Bad Habits〉，並獲頒最受歡迎全球藝人獎。

自《PRODUCE 101 第二季》選秀節目出身的限定男團Wanna one，也在解散3年後，除了目前人在大陸發展的賴冠霖，尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在奐、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝10人首度合體，一連帶來〈Energetic〉、〈Burn It Up〉、〈Beautiful〉3首夯曲，讓粉絲直呼感動，成為當晚最大的亮點。另外，曹政奭也憑藉主演《機智醫生生活2》中的〈Like You〉一曲二度獲最佳原聲帶獎。