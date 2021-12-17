牛肉乾如果咬下去乾乾柴柴就遜掉了啦，懂吃就會吃《麻辣陳》爆汁肉乾！一口咬下去就品嚐到蘊含滿滿花椒香麻辣肉汁的肉乾，就像在吃手拿包的麻辣鍋！這一包包方便美味常溫卻又不燙嘴的頂級精品肉乾，簡直就是近年台灣在地的美食驚奇！

麻辣陳精品美食家族：各式麻辣肉乾肉角、古早味肉乾肉鬆、深海魷魚絲及魔法香辣粉、麻辣手工天婦羅脆片等。想到麻辣，就想到貴婦麻辣陳！(圖/Yilan提供)

【讓道地四川風味更健康更香麻】

《麻辣陳》（Mala Chen)品牌創立於民國100年，負責人Yilan主廚早年留學歐洲，課餘最愛一邊在餐廳打工一邊精研廚藝。學成返台後進入時尚圈擔任設計師的她，因工作往返台灣與大陸，愛吃四川麻辣。卻最怕道地口味總是加入過多的牛油及添加物，吃完常會伴隨腸胃不適，拉肚子，擅長廚藝的她一直思考，如何讓更多人享受口感絕佳，卻又健康無負擔的麻辣風味。

Yilan終於辭去工作，一頭栽入了熱愛的餐飲領域，埋首研究麻辣的她，不惜成本使用100%純橄欖油加上生機海鹽、多種中藥材歷時3年才研發調出獨門麻辣醬。當初會用一輩子熱愛的麻辣加上自己的姓，取名品牌《麻辣陳》，就是象徵自己的志業，不忘初心！

從開設加熱式手搖麻辣滷味，獨創研發出一套美味又適合加盟經營的流程後，Yilan創立「Liya food lab」私廚，更在106年推出代表作「麻辣陳肉乾」，香氣比麻辣鍋還要濃郁！為了滿足老饕的味蕾與健康，她堅持使用頂級的美福集團進口牛肉，及台灣溫體豬肉熟成7天後，加入獨門秘製麻辣醬製作，讓頂級肉品與麻辣醬濃郁風味完美結合大受好評。

麻辣陳精品美食的企業識別標誌「貴婦頭像」是以創辦人Yilan主廚平日的造型為發想，也是Yilan主廚獨家秘方的通關密碼。(圖/Yilan提供)

【突破性的juicy麻辣肉乾月銷破萬】

這種突破性的美食創作，咬下去滿滿肉汁讓美食家一吃難忘的肉乾，在107年引來大日嘉公司（帥廚日記）主動洽談合作，短短一年竟然創下單月銷售一萬包的好成績，Yilan主廚研發的《麻辣陳》肉乾在美食圈猛然崛起，獲得食尚玩家採訪報導及藝人熱情推薦！

美食是一條必須堅持的路，人生總是歷經風雨才會成長，品牌發展也是如此，《麻辣陳》打響美食名堂後，109年大日嘉公司引進創域國際代理銷售，合作伙伴因成本考量，逕自更換了「麻辣陳肉乾」的醬料配方，此舉卻造成客人質疑味道跑掉接到投訴的警示。為了堅持品牌原創精神與麻辣風味靈魂，Yilan主廚決定捍衛自己的心血退出終止合作，把深受大家喜愛的《麻辣陳》原汁原味，與主廚新研發出來的魔法香辣粉（能讓食物一秒神奇變美味），以及更多優質新商品於12月起以全新包裝上市，開始接受預購。

亮麗時尚的麻辣陳全新包裝配合趣味的翻玩logo，創意話題性十足，讓年節送禮及餽贈親友客戶的你超級有面子！(圖/Yilan提供)

【堅持美味健康不打折重新出發】

全新出發的《麻辣陳》走幽默創意的另類翻玩風。在這次新包裝的用色上，用亮麗時尚的顏色配合趣味的logo，貴婦頭像的企業識別標誌就是以Yilan主廚平日的造型為發想。繼續頂級精品品牌的經營決心，展現一貫對肉品與醬料的品質堅持，誓要將《麻辣陳》打造成為精品等級的休閒食品品牌！

農曆年節將至，無論是過年親友歡聚下酒，或是拜訪客戶送上精品等級的伴手禮，期望賓主盡歡！這款先前網路團購超夯，食尚玩家採訪推薦的「麻辣陳頂級精品肉乾」，以及《麻辣陳》各項休閒食品，勢必又引發討論話題及搶購熱潮！購買時請選購《麻辣陳有限公司》出品，絕無分號或授權，認明「貴婦頭像」及「Mala Chen」英文商標，才是Yilan主廚獨門醬料配方的品質保證！

Line官網：@malachen100

FB粉絲專頁：麻辣陳頂級精品肉乾