上班族年底最關心的莫過於年終獎金，儘管經濟成長率不斷上調，但根據人力銀行統計，今年有76.3%的受訪企業年終獎金平均發放僅1.13個月，創下11年以來新低，更有23.7%企業坦言，今年確定不發放年終獎金。

根據1111人力銀行針對企業進行調查顯示，相較去年的86.0%，今年有76.3%的受訪企業確定會發放年終獎金，明顯下滑了10％，且平均發放基期僅1.13個月，也創下11年以來新低。

至於23.7%企業今年確定不發年終獎金的原因包括公司一向沒年終（41.3%）、疫情衝擊業績下滑（27.5%）、獲利不如預期（25.5%）、採用其他獎金制度（13.7%），以及預估來年景氣不好盡量減少支出（10.3%）。

調查顯示，年終獎金發放依據包括個人績效考核(43.6%)、員工年資(34.5%)、固定年終(25.0%)、依照企業營收比例(21.8%)以及部門績效表現(12.7%)；透過交叉分析顯示，資訊科技業平均基期高達1.64個月，高居各行業之冠，是今年最大贏家；反觀民生服務業平均僅能領到0.94個月，呈現年終兩樣情，在有發送年終獎金的企業中，每一位員工都可領到的比例占76.7%，另外23.3%則是採取論功行賞制，並非人人都能享有。

值得注意的是，在有發送年終獎金的企業中，根據去年調查，有5成2企業是以「全薪」核算年終獎金，但今年下修到僅剩3成，反而以「底薪」核算年終獎金的比例，今年明顯激增到5成4(去年3成9)，說明企業營收受到影響，也改變了年終的核算方式，對於上班族而言，落袋的年終獎金額度，勢必較往年來得少。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，由於上半年度國內爆發大規模疫情，重創內需產業，包括餐飲、觀光、旅宿、百貨、運輸等，營運狀態明顯受限，所幸隨著疫苗施打率拉高，國內疫情逐漸趨緩，在防疫措施鬆綁以及振興券的加持下，成功帶動大眾出門消費意願，各家業者在下半年度使出渾身解數衝刺業績，盼能補足上半度營收缺口。